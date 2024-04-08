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لبنان

هذا هو مصير باسكال سليمان.. ماذا أبلغت "المخابرات" حزب "القوات"؟

Lebanon 24
08-04-2024 | 11:29
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قالت مصادر حزب "القوات اللبنانية" عبر قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، إنّ مديرية المخابرات في الجيش قدّمت تطمينات ووعوداً للقوات حول قضية خطف باسكال سليمان، مشيرة إلى أنه خلال ساعاتٍ قليلة سيتمّ الإفراج عنه.
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وكان الجيش أعلن اليوم عن توقيف عدد من السوريين المتورطين في عملية خطف سليمان، مشيراً إلى أن التحقيق جارٍ معهم لكشف ملابسات العملية وتحديد دوافعها. 
 
من جهتها، نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر أمنيّة قولها إنّ العمل ما زال مُنصباً على تحليل داتا الإتصالات ورصد كاميرات المراقبة للتقدّم في التحقيقات في خطف سليمان. 
 
بدورها، تحدثت مصادر أمنية لـ"LBCI" عن وجودِ لبنانيين وسوريين ضمن المجموعة الخاطفة لسليمان.
 

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