"الاعتدال الوطني": حادثة اختطاف منسق "القوات" عملٌ جبان

Advertisement

وإذ وصف حادثة الخطف بـ"العمل الجبان والدنيء"، أكد التكتل "تضامنه مع عائلة سليمان وحزب "القوات اللبنانية" وعموم أهالي جبيل"، داعياً إلى "الحكمة والتحلي بالصبر إلى حين إنجلاء الحقيقة، لقطع الطريق على أي فتنة، وتفويت الفرصة على كل من يريد العبث بالسلم الاهلي في لبنان".