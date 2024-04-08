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لبنان

جنبلاط عرض الأوضاع مع السفيرة الايطالية

Lebanon 24
08-04-2024 | 11:53
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري. وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
 
 
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لبنان

وليد جنبلاط

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