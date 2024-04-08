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لبنان

السعودية تعلن.. إليكم موعد أول أيام عيد الفطر

Lebanon 24
08-04-2024 | 12:05
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أعلنت المحكمة العليا السعودية، اليوم الإثنين، أنّ يوم غدٍ الثلاثاء هو المُتمّم لشهر رمضان المبارك لعام 2024، ليكون نهار الأربعاء هو أوّل أيام عيد الفطر المُبارك.
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وتعذرت رؤية الهلال في مرصدي سدير وتمير في المملكة، وقد تم تسجيل ما جُمع في المرصدين لدى الجهات السعودية المختصة. 
 
وكانت المحكمة دعت "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين"، لتكون غرّة العيد يوم الثلاثاء إن رُصد الهلال يوم الاثنين أو الأربعاء إن لم يحدث ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان صادر عن المحكمة دعوتها للأشخاص الذين يرون الهلال "بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير، إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وفي وقت سابق، رجح مركز الفلك الدولي، الذي يتخذ من الإمارات مقرا له، أن يحل عيد الفطر الأربعاء 10 نيسان في أغلب الدول باعتماد رؤية الهلال.


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