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لبنان

أطلقها "حزب الله".. صواريخ "بركان" تستهدف جنوداً إسرائيليين!

Lebanon 24
08-04-2024 | 12:07
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أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، تنفيذ عملية جديدة استهدفت تجمعاً لجنود العدو عند الحدود مع لبنان.
 
ولفت الحزب إلى أنّ الاستهداف حصل عند الساعة 6.10 مساء، وقد طال انتشاراً لجنود العدو في محيط موقع حدب يارين بصواريخ "بركان". 
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