المرتضى التقى فرنجية: العيش الواحد هو مصدر الغنى في لبنان

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وتطرق اللقاء الى موضوع فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية لعام 2024 والتحضيرات الجارية ضمن الفعاليات الثقافية المرتقبة، وتضافر الجهود بين فعاليات المدينة والجوار، لا سيما زغرتا الزاوية لتظهير صورة مدينة الفيحاء كما عرفها الجميع بتميزها الحضاري او والانساني وموروثها الثقافي وتفاعلها الايجابي مع محيطها.وأكد الطرفان أنّ "العيش الواحد هو مصدر الغنى في لبنان وهو الضامن لبقائه كياناً مستقلاً".