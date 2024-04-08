Advertisement

لبنان

المرتضى التقى فرنجية: العيش الواحد هو مصدر الغنى في لبنان

Lebanon 24
08-04-2024 | 12:12
A-
A+
Doc-P-1184817-638482004906474136.png
Doc-P-1184817-638482004906474136.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في القصر البلدي الميناء - طرابلس النائب طوني فرنجية وتداول معه في الاوضاع والتطورات محلياً واقليمياً ودولياً.
 
وتطرق اللقاء الى موضوع فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية لعام 2024 والتحضيرات الجارية ضمن الفعاليات الثقافية المرتقبة، وتضافر الجهود بين فعاليات المدينة والجوار، لا سيما زغرتا الزاوية لتظهير صورة مدينة الفيحاء كما عرفها الجميع بتميزها الحضاري او والانساني وموروثها الثقافي وتفاعلها الايجابي مع محيطها.
Advertisement
 
وأكد الطرفان أنّ "العيش الواحد هو مصدر الغنى في لبنان وهو الضامن لبقائه كياناً مستقلاً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-04-08
13:59 | 2024-04-08
13:52 | 2024-04-08
13:42 | 2024-04-08
13:33 | 2024-04-08
13:07 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24