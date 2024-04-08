مأساة.. هذا ما جرى داخل نفق المطار مساء اليوم

أفادت إذاعة "صوت لبنان 100.5"، مساء اليوم، عن وقوع حادث صدم في نفق المطار باتجاه بيروت.

وذكرت المعلومات أنّ الواقعة أسفرت عن سقوط قتيل، فيما تولت القوى الأمنية تنظيم السير في المحلة.