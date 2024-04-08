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لبنان

مأساة.. هذا ما جرى داخل نفق المطار مساء اليوم

Lebanon 24
08-04-2024 | 12:17
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أفادت إذاعة "صوت لبنان 100.5"، مساء اليوم، عن وقوع حادث صدم في نفق المطار باتجاه بيروت.
وذكرت المعلومات أنّ الواقعة أسفرت عن سقوط قتيل، فيما تولت القوى الأمنية تنظيم السير في المحلة.
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