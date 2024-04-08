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لبنان

في لبنان.. دار الفتوى تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

Lebanon 24
08-04-2024 | 12:31
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صدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان الآتي: "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الثلاثاء في 9 نيسان هو اليوم المكمِّل لعدَّة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، ويكون يوم الأربعاء في 10 نيسان 2024م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1445ه.
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وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يتقبّل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يُعيده عليهم خاصَّة، وعلى اللبنانيين جميعاً بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.
 
وكلَّفَ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بأداء صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السابعة تماماً صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمَّد الأمين صلَّى الله عليه وسلَّم في وسط بيروت التجاري.
 
ويعتذر مفتي الجمهورية عن استقبال المهنئين بالعيد".
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