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لبنان

الحريري هنأ بالفطر: عيد تنقصه الفرحة أمام المأساة الكبرى في فلسطين

Lebanon 24
08-04-2024 | 12:50
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هنأ الرئيس سعد الحريري اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بعيد الفطر المبارك، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "كل عام وانتم بخير، فطر مبارك. عيد تنقصه الفرحة أمام المأساة الكبرى بفلسطين، فنرفق التهنئة بالدعاء لله الكريم بأن يوقف محنة الفلسطينيين ويعيد الامن والاستقرار للبنان".
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