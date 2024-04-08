الحريري هنأ بالفطر: عيد تنقصه الفرحة أمام المأساة الكبرى في فلسطين

هنأ الرئيس سعد الحريري اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بعيد الفطر المبارك، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "كل عام وانتم بخير، فطر مبارك. عيد تنقصه الفرحة أمام المأساة الكبرى بفلسطين، فنرفق التهنئة بالدعاء لله الكريم بأن يوقف محنة الفلسطينيين ويعيد الامن والاستقرار للبنان".

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