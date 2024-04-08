ما جديد حراك اللجنة الخماسية بشأن "الرئاسة"؟

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر ديبلوماسية قولها، اليوم الإثنين، إنه لا عودة للموفد الفرنسي جان إيف لورديان إلى بيروت طالما نجح في أن يؤسس للثوابت التي انطلق منع سفراء اللجنة الخماسية الدولية المعنية بالملف الرئاسيّ اللبناني.

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وذكرت المصادر أن من بين الأفكار المطروحة هو إمكانية حصول إجتماعٍ وزاريّ على مستوى الدول الـ5 التي تشكل اللجنة وهي السعودية، قطر، مصر، فرنسا وأميركا، مشيرة إلى أن هناك ديناميكية رئاسية جديدة تحكم العمل لدى الخماسية من جهة ولدى القوى اللبنانية من جهة ثانية.



كذلك، أوضحت المصادر أن اللجنة "لن تدخل في الأسماء كي لا تسقط أسماؤها"، كاشفة أن اسم رئيس الجمهوريّة العتيد سيظهر في ربع الساعة الأخير.

