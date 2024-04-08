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لبنان

في منطقة لبنانية.. إقفال صيدلية بسبب أدوية مُهربة

Lebanon 24
08-04-2024 | 13:42
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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء اليوم الإثنين، أن دورية تابعة لتحري طرابلس أقفلت صيدلية في منطقة النخلة - الكورة لبيعها أدوية مُهربة.
وأشارت الوكالة إلى أن الصيدلية المذكورة عرضت أدوية غير خاضعة للإجراءات المخبرية والإدارية اللازمة قبل دخولها إلى لبنان، كما قامت ببيع تلك المستحضرات والعاقاير من دون التراخيص اللازمة من وزارة الصحة ولا من نقابة الصيادلة.
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