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لبنان

ميقاتي يدين حادثة مقتل باسكال سليمان: عملٌ إجرامي وندعو لضبط النفس

Lebanon 24
08-04-2024 | 14:15
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
تبلغ دولة الرئيس مساء اليوم من الاجهزة الامنية المعنية نبأ مقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان الذي كان خطف مساء أمس.
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وقال ان الاجهزة الامنية كانت باشرت منذ انتشار نبأ اختطافه تحرياتها واستقصاءاتها لكشف الفاعلين والضالعين في الجريمة واعادة المخطوف الى عائلته سالما، لكن يبدو ان الجهات الخاطفة قامت بهذه الجريمة الشنعاء.
إننا ندين ونشجب هذا العمل الاجرامي، ونتقدم بالتعازي من ذويه ومن" حزب القوات اللبنانية" ونشدد على استمرار التحقيقات  لكشف الملابسات الكاملة وراء عملية الخطف والمتورطين فيها وفي اغتيال المخطوف وتقديمهم الى العدالة.
في هذه الظروف العصيبة، ندعو الجميع الى ضبط النفس والتحلي بالحكمة  وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات.
رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر.
 
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