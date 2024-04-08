ردود فعل مستنكرة لحادث قتل سليمان.. ومطالبات بالمحاسبة

توالت ردود الفعل المستنكرة لحادثة مقتل منسق جبيل في "القوات اللبنانية" باسكال سليمان على يد أشخاص قاموا باختطافه أمس.
رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السّابق وئام وهاب أعرب عن رفضه واستنكاره لجريمة قتل منسق جبيل في "القوات اللبنانية" باسكال سليمان.
وطالب وهاب في منشور له عبر منصة "إكس"، الأجهزة الأمنية الضرب بيدٍ من حديد ضد العصابات والمتعاونين معها، مشيراً إلى أنه على رئيس حزب "القوات" سمير جعجع مسؤولية كبيرة في ضبط ردود الفعل ومعالجة الموقف.
من جانبه، دان رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه جريمة قتل المخطوف باسكال سليمان وكتب عبر منصة أكس:" إننا ندين ونشجب هذا العمل الإجرامي الجبان ونطالب باتخاذ كامل الإجراءات القانونية وإنزال أشدّ العقوبات بالفاعلين مع الدعوة الى التحلي بالوعي والحكمة. كل العزاء لأهل الضحية باسكال سليمان".
بدوره، تقدم حاصباني بالتعازي من أهل الفقيد، وقال:" شهيد جديد على طريق لبنان الحقيقي.. الإجرام يستمر، والقتل يتنقل والأمن يتفلت وآلة الموت تختبئ وراء وجوه وأشكال عدة".
كذلك دان الحزب التقدمي الاشتراكي جريمة قتل باسكال سليمان، ودعا إلى التنبه لخطورة جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.
من جانبه، قال المفتي الجعفري الممتاز: "ندين جريمة قتل باسكال سليمان ونؤكد ضرورة منع أي خطاب طائفي أو سياسي يدفع نحو كارثة وطنية".
كما ودان النائب طوني فرنجيه العمل الإجرامي الجبان الذي أودى بحياة المواطن باسكال سليمان، وطالب بمنشور عبر حسابه على أكس الأجهزة الأمنية بمتابعة التحقيقات وإلحاق أشدّ العقوبات بالمتورّطين. وقال:" أمن المواطن خطّ أحمر!. الرّحمة لروح الضّحية باسكال والعزاء لأهله ومحبّيه".
كذلك شجبت عضو "تكتل الجمهورية القوية"، النائبة غادة أيوب عملية الإغتيال، وكتبت عبر حسابها على منصة "أكس": "لا تعتقدوا بأنّكم أقوياء بأسلحتكم بل أنتم أضعف الضعفاء" .
وأضافت: "كلنا باسكال سليمان".
وتقدم الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري بالتعازي لعائلة المغدور، وكتب عبر حسابه على أكس:" قتل منسق "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، بعد خطفه، جريمة غدر بشعة، مدانة ومستنكرة، بكل المقاييس".
أضاف:" تعازينا القلبية في "تيار المستقبل" لعائلة المغدور ولـ"القوات اللبنانية" ولجبيل وأهلها في هذا المصاب الأليم الذي أصابنا جميعاً.
متضامنون معهم لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة، ونعول على حكمتهم لرفع الدماء عن أرض الفتنة، كما نطالب الدولة، بكل أجهزتها، الضرب بيد من حديد لإنزال أشد العقاب بالمجرمين ليكونوا عبرةً لكل من يقتل ويخطف ويعبث بأمن البلاد وسلام العباد".
من ناحيتها، أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي: "يدين الحزب التقدمي الإشتراكي بشدة جريمة اختطاف وقتل مسؤول حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، ويطالب الأجهزة الأمنية والجيش الذين بذلوا جهوداً مقدّرة في كشف ملابسات ما حصل، إلى توقيف كل المتورطين في هذا العمل الجبان، لإحالتهم الى العدالة وإنزال أقصى العقوبات بهم".
وتابع: "إذ يتوجه الحزب التقدمي الإشتراكي من القوات اللبنانية ومن عائلة المغدور بالتعازي الخالصة، يدعو في الوقت نفسه إلى التنبه لخطورة جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه اذا ما انفلتت ردود فعل غير محسوبة بحق النازحين السوريين، وتبقى لغة العقل والقانون والعدالة هي الأفضل لتجنيب البلاد الفتنة".
من جهته، كتب النائب نعمة افرام عبر منصة "اكس": "بأسى كبير تلقّينا الخبر الأسود بعد أن كنّا عقدنا الآمال بعودة سالمة لشاب في عزّ شبابه راح ضحيّة تحلّل دولة القانون وتفلّت شريعة الغاب".
اضاف: "أكتب هذه الرسالة والسماء تبكي معنا يا باسكال. الرحمة لروحك والعزاء لزوجتك ولأولادك ولعائلتك ولحزب القوّات اللبنانية ولمحبّيك. نتمنّى أن يكون استشهادك قرباناً جديداً مع قافلة شهداء لبنان".
أما النائب أديب عبد المسيح، فقال عبر منصة "إكس": "إغتيال القيادي في القوات اللبنانية باسكال سليمان في وضح النهار على يد فرقة إعدام محترفة، منظمة، إجرامية و شيطانية، تتنزه بين لبنان و سوريا لأنها تدرك أن لا أحد يردعها و محمية والحدود فالتة، ثم حاولوا بشكل سيء تلفيق سيناريو سرقة سيارة لتضليل القضية. فقبل التهدئة والإستنكار والنعي و الخطابات والإجتماعات والشعارات، نطلب من مدعي عام التمييز عقد مؤتمر صحفي فوري مع المعنيين، أسوة بجميع بلدان العالم، و أن يطلعنا على تفاصيل الإغتيال و من خططه، و من هي الجهة التي تقف خلف هذه الجريمة. كلمة أخيرة، ألا يعلم الجبان الذي نفذ الجريمة أنه قد جعل من باسكال شهيدا بطلاً على مذبح هذا الوطن وقد أعطى لأولاده ورفاقه ولكل الأحرار سبباً إضافيا للدفاع عن هذا البلد والذود عنه، لأننا أبناء وأحفاد وأصدقاء وأقرباء شهداء أبطال. أسرقوا سيارات وأرواح يا أفاعي لكنكم لن تنالوا وتسرقوا هذا الوطن منا لأننا كلنا باسكال سليمان".
كذلك، النائب رازي الحاج عبر منصة "اكس": كلنا باسكال سليمان، شهداء ولا نموت ... ليحيا لبنان !".
النائب إيهاب مطر قال بدوره: "قتل المسؤول القواتي باسكال سليمان من قبل خاطفيه خلال سرقة سيارته في جبيل بحسب بيان الجيش. إنها جريمة نكراء لا يستطيع أي لبناني الا ادانتها. وبانتظار استعادة الجثة من سوريا، فإن المطلوب من الجميع، التزام العقل وضبط الأعصاب. الرحمة لروح القتيل والعزاء لأهله ولحزب "القوات"، وكل الأمل بأن نخلص من الفلتان الأمني الذي يستنزف فعلا أجهزتنا الأمنية التي تقوم بالكثير. ويخطف ارواح اللبنانيين".
من جهته، كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "تعازينا الحارة لحزب القوات اللبنانية ورئيسه الدكتور سمير جعجع وعائلة منسق الحزب في جبيل باسكال سليمان الذي راح ضحية الأمن المتفلت بعد أن خطف أمس على يد عصابة مجرمة، ونطالب المعنيين بمتابعة الملف حتى إنزال أشد العقوبات بالفاعلين كي يكونوا عبرة لغيرهم. الرحمة لروح سليمان والصبر والسلوان لعائلته وذويه".