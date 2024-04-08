ردود فعل مستنكرة لحادث قتل سليمان.. ومطالبات بالمحاسبة

توالت ردود الفعل المستنكرة لحادثة مقتل منسق جبيل في "القوات اللبنانية" باسكال سليمان على يد أشخاص قاموا باختطافه أمس.



رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السّابق وئام وهاب أعرب عن رفضه واستنكاره لجريمة قتل منسق جبيل في "القوات اللبنانية" باسكال سليمان.

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وطالب وهاب في منشور له عبر منصة "إكس"، الأجهزة الأمنية الضرب بيدٍ من حديد ضد العصابات والمتعاونين معها، مشيراً إلى أنه على رئيس حزب "القوات" سمير جعجع مسؤولية كبيرة في ضبط ردود الفعل ومعالجة الموقف. رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السّابق وئام وهاب أعرب عن رفضه واستنكاره لجريمة قتل منسق جبيل في "القوات اللبنانية" باسكال سليمان.وطالب وهاب في منشور له عبر منصة "إكس"، الأجهزة الأمنية الضرب بيدٍ من حديد ضد العصابات والمتعاونين معها، مشيراً إلى أنه على رئيس حزب "القوات" سمير جعجع مسؤولية كبيرة في ضبط ردود الفعل ومعالجة الموقف.

من جانبه، دان رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه جريمة قتل المخطوف باسكال سليمان وكتب عبر منصة أكس:" ‏إننا ندين ونشجب هذا العمل الإجرامي الجبان ونطالب باتخاذ كامل الإجراءات القانونية وإنزال أشدّ العقوبات بالفاعلين مع الدعوة الى التحلي بالوعي والحكمة. كل العزاء لأهل الضحية باسكال سليمان".

بدوره، تقدم حاصباني بالتعازي من أهل الفقيد، وقال:" شهيد جديد على طريق لبنان الحقيقي.. الإجرام يستمر، والقتل يتنقل والأمن يتفلت وآلة الموت تختبئ وراء وجوه وأشكال عدة".

كذلك دان الحزب التقدمي الاشتراكي جريمة قتل باسكال سليمان، ودعا إلى التنبه لخطورة جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.

من جانبه، قال المفتي الجعفري الممتاز: "ندين جريمة قتل باسكال سليمان ونؤكد ضرورة منع أي خطاب طائفي أو سياسي يدفع نحو كارثة وطنية".

كما ودان النائب طوني فرنجيه العمل الإجرامي الجبان الذي أودى بحياة المواطن باسكال سليمان، وطالب بمنشور عبر حسابه على أكس الأجهزة الأمنية بمتابعة التحقيقات وإلحاق أشدّ العقوبات بالمتورّطين. وقال:" أمن المواطن خطّ أحمر!. الرّحمة لروح الضّحية باسكال والعزاء لأهله ومحبّيه".

كذلك شجبت عضو "تكتل الجمهورية القوية"، النائبة غادة أيوب عملية الإغتيال، وكتبت عبر حسابها على منصة "أكس": "لا تعتقدوا بأنّكم أقوياء بأسلحتكم بل أنتم أضعف الضعفاء" .



وأضافت: "كلنا باسكال سليمان".

وتقدم الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري بالتعازي لعائلة المغدور، وكتب عبر حسابه على أكس:" قتل منسق "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، بعد خطفه، جريمة غدر بشعة، مدانة ومستنكرة، بكل المقاييس".

أضاف:" تعازينا القلبية في "تيار المستقبل" لعائلة المغدور ولـ"القوات اللبنانية" ولجبيل وأهلها في هذا المصاب الأليم الذي أصابنا جميعاً.



متضامنون معهم لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة، ونعول على حكمتهم لرفع الدماء عن أرض الفتنة، كما نطالب الدولة، بكل أجهزتها، الضرب بيد من حديد لإنزال أشد العقاب بالمجرمين ليكونوا عبرةً لكل من يقتل ويخطف ويعبث بأمن البلاد وسلام العباد".

من ناحيتها، أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي: "يدين الحزب التقدمي الإشتراكي بشدة جريمة اختطاف وقتل مسؤول حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، ويطالب الأجهزة الأمنية والجيش الذين بذلوا جهوداً مقدّرة في كشف ملابسات ما حصل، إلى توقيف كل المتورطين في هذا العمل الجبان، لإحالتهم الى العدالة وإنزال أقصى العقوبات بهم".