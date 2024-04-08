بعد إعلان نبأ مقتل باسكال سليمان.. توتر في جبيل وإجراءات طارئة للجيش!

تحدثت معلومات عن قيام مواطنين بتحطيم سيارات عائدة لسوريين على الطريق الساحلي لمنطقة جبيل، وذلك احتجاجاً على حادثة مقتل القياديّ في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان.

كذلك، ذكرت قناة "الحدث" أن أنصار "القوات" يتجمعون في منطقة جبيل بعد انتشار نبأ مقتل سليمان.

وتوازياً، تحدّثت معلومات "لبنان24" عن إتخاذ وحدات من الجيش إجراءات طارئة في منطقة جبيل منعاً لتدهور الأمور.

ومساء، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، مساء اليوم الإثنين، أم سليمان قُتل من قبل الأشخاص الذين قاموا بخطفه، وذلك أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل.

ولفت الجيش إلى أن جثة سليمان نقلت إلى سوريا، مشيراً إلى أن مديرية المخابرات تمكنت من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف.

وذكرت المؤسسة العسكرية أن قيادة الجيش تنسق مع السلطات السورية لتسليم الجثة، وتستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية.