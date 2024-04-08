Advertisement

لبنان

بعد إعلان نبأ مقتل باسكال سليمان.. توتر في جبيل وإجراءات طارئة للجيش!

Lebanon 24
08-04-2024 | 14:49
A-
A+
Doc-P-1184869-638482100638107729.jpg
Doc-P-1184869-638482100638107729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت معلومات عن قيام مواطنين بتحطيم سيارات عائدة لسوريين على الطريق الساحلي لمنطقة جبيل، وذلك احتجاجاً على حادثة مقتل القياديّ في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان.
كذلك، ذكرت قناة "الحدث" أن أنصار "القوات" يتجمعون في منطقة جبيل بعد انتشار نبأ مقتل سليمان.
Advertisement
 
وتوازياً، تحدّثت معلومات "لبنان24" عن إتخاذ وحدات من الجيش إجراءات طارئة في منطقة جبيل منعاً لتدهور الأمور.
 
ومساء، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، مساء اليوم الإثنين، أم سليمان قُتل من قبل الأشخاص الذين قاموا بخطفه، وذلك أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل.
 
ولفت الجيش إلى أن جثة سليمان نقلت إلى سوريا، مشيراً إلى أن مديرية المخابرات تمكنت من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف. 
 
وذكرت المؤسسة العسكرية أن قيادة الجيش تنسق مع السلطات السورية لتسليم الجثة، وتستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-04-08
16:51 | 2024-04-08
16:49 | 2024-04-08
16:44 | 2024-04-08
16:18 | 2024-04-08
16:03 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24