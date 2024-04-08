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لبنان
بسبب الطقس.. تحذير من التحكم المروري
Lebanon 24
08-04-2024
|
14:49
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طلبت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على اكس من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب الامطار الغزيرة حرصاً لعدم حصول انزلاقات وصدامات مرورية.
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