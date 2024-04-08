بعد حادثة قتل باسكال سليمان... مولوي يعقد اجتماعًا لمجلس الأمن الداخلي غدًا

يعقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، في الأولى بعد ظهر غد الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع الأمنية إثر مقتل المواطن باسكال سليمان، على أن يتحدث الوزير مولوي بعد الاجتماع.

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واعلنت قيادة الجيش أنه متابَعةً لموضوع المخطوف باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف. وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا.

وأشارت الى أنها تنسق مع السلطات السورية لتسليم الجثة، وتستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية.