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لبنان

بعد حادثة قتل باسكال سليمان... مولوي يعقد اجتماعًا لمجلس الأمن الداخلي غدًا

Lebanon 24
08-04-2024 | 15:05
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يعقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، في الأولى بعد ظهر غد الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع الأمنية إثر مقتل المواطن باسكال سليمان، على أن يتحدث الوزير مولوي بعد الاجتماع.
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واعلنت قيادة الجيش أنه متابَعةً لموضوع المخطوف باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف. وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا.
 
وأشارت الى أنها تنسق مع السلطات السورية لتسليم الجثة، وتستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية.
 
كما أفادت مصادر صحفية بأنه تم نقل جثمان الضحية إلى مستشفى الباسل داخل الأراضي السورية بينما يجري التنسيق لتسليمه للصليب الاحمر الذي سيتولى نقله إلى ذويه.
 
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