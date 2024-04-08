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لبنان

سليم: ندين جريمة قتل باسكال سليمان ودماؤه لن تذهب هدراً

Lebanon 24
08-04-2024 | 15:19
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دان وزير الدفاع الوطني موريس سليم جريمة قتل المسؤول في "القوات اللبنانية " باسكال سليمان على أيدي خاطفيه، وقال في بيان إن "مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من اعتقال معظم مرتكبي الجريمة البشعة والتحقيق جارٍ معهم  باشراف القضاء المختص تمهيداً لانزال اشد العقوبات في حقهم".
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وفيما قدم الوزير سليم تعازيه القلبية الى عائلة المغدور وقيادة "القوات اللبنانية"، دعا جميع المعنيين العمل على ضبط النفس وردود الأفعال وعدم تمكين الجهات التي كانت وراء هذه الجريمة النكراء من تحقيق اهدافها لاسيما لجهة العبث بالامن  والاساءة الى الاستقرار.
 
ولفت سليم إلى أن "دماء باسكال سليمان لن تذهب هدراً وان العدالة ستأخذ مجراها في ضوء التحقيقات الجارية والتي ستكشف كل التفاصيل المحيطة بالجريمة وجميع المشاركين فيها".
 
وكان الوزير سليم تابع منذ وقوع الجريمة الاجراءات التي اتخذتها مديرية المخابرات في الجيش والتي ادت الى اعتقال المرتكبين.
 
 
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