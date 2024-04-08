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لبنان

ميقاتي يطلب من وزير الداخلية دعوة مجلس الأمن المركزي للاجتماع غداً

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
08-04-2024 | 15:59
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علم "لبنان 24" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تواصل مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مساء اليوم لمتابعة ملف مقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، طلب منه دعوة مجلس الامن المركزي الى الاجتماع غدا لبحث الملف.
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وبناء عليه، سيتابع الرئيس ميقاتي مع وزير الداخلية و كافة الأجهزة المستجدات داخليا.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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