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لبنان

المطران عون يزور عائلة باسكال سليمان

Lebanon 24
08-04-2024 | 16:03
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قام راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون على رأس وفد من كهنة الأبرشية بزيارة عائلة الشهيد باسكال سليمان في عمشيت لمواساتهم بغياب فقيدهم وتقديم التعازي.
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