المطران عون يزور عائلة باسكال سليمان

قام راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون على رأس وفد من كهنة الأبرشية بزيارة عائلة الشهيد باسكال سليمان في عمشيت لمواساتهم بغياب فقيدهم وتقديم التعازي.

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