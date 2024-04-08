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لبنان

نصار: جريمة مقتل باسكال سليمان شنيعة ومروعة

Lebanon 24
08-04-2024 | 16:18
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أصدر وزير السياحة وليد نصار، مساء اليوم الإثنين، بياناً وصف فيه جريمة مقتل القيادي في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان بـ"المروعة".
وقال نصار إن تلك الجريمة جبانة وشنيعة، وهي طالت خيرة الشباب الجبيلي في عقر داره، وقال: "محاكمة المجرمين لا تشفي غليلنا، المطلوب التضامن بموقف واحد لقطع الطريق على قطاع الطرق نتيجة الفلتان المستشري".
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وتابع: "ثقتنا بالأجهزة الأمنية والجيش اللبناني باستكمال التحقيقات بالتعاون مع القضاء وانزال اشد العقوبات بحق الفاعلين".
 
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