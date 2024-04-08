عبارة قالها نصرالله.. ما هي وما المقصود منها؟

توقفت مصادر معنيّة بالشؤون العسكريّة عند عبارة غير عادية أطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله خلال خطابه ما قبل الأخير يوم الجمعة الماضي، حينما قال إنّ "الحزب بعد ما طلّع السلاح الأساسي".

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المصادر قالت إنّ كلام نصرالله آنذاك لا يشير إلى "سلاح محدد" لدى الحزب، بل يدلُّ على قدرات عسكريّة وتقنية ستحمل مفاجآت كثيرة بالنسبة للعدو الإسرائيلي، وذلك في حال اندلاع أي مواجهة شاملة.

واعتبرت المصادر أيضاً أنّ التهديدات الإسرائيلية المتزايدة بفتح حربٍ ضدّ لبنان وآخرها ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن إنتقال القوات الإسرائيلية من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، إنّما يُمثل تصعيداً كبيراً لتكثيف الهجمات بشكل أوسع وأكبر، وأضافت: "لو حققت إسرائيل ما تريدهُ ضد الحزب خلال 6 أشهر، لما كانت شعرت بكل هذا الجُنون العسكري وراحت تضغط باتجاه معركة شاملة على مستويات عديدة لوجستية وعددية وعسكرية وقتالية، علماً أن المواجهة المفتوحة قد لا تحصل في الأساس بسبب عدم وجود دعمٍ دولي لها وتحديداً من قبل الأميركيين".

يُشار إلى أنّ نصرالله ألقى خطاباً جديداً هذا المساء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لمناسبة استشهاد اللواء محمد رضا زاهدي ورفاقه.

وتطرّق "أمين عام الحزب" إلى آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الجنوبية، كما تحدث عن إسقاط الحزب طائرة "هيرمز 900" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن تلك المُسيرة هي فخر الصناعة "الإسرائيلية"، وقد ضُربت قيمتها العسكرية والتجارية ولا نريد إظهار الصاروخ الذي أصابها.

وأضاف: "العدو اعتبر أن اسقاط الطائرة هو تجاوز للخطوط الحمر ونحن نقول له من قال إننا لا نتجاوز الخطوط الحمر؟ أهمية العملية هو أنَنا أسقطنا طائرة هرمز في الخطوط الأمامية وهو أمر يكشف عما تمتلكه المقاومة من قدرات في الدفاع الجوي".