نفذ الطيران الحربيّ الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، غارة جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب.



كذلك، تعرّض وادي حانين لقصف مدفعيّ تزامن مع تحليق للطيران الإستطلاعي في أجواء المنطقة.

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بدوره، أعلن "حزب الله" في بيان أنه استهدف عند الساعة 11.10 تحركاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بقذائف المدفعية.‏



وفي بيان آخر، قال الحزب إنه نفذ عملية جديدة استهدفت تجمعاً لجنود العدو عند الحدود مع لبنان.



ولفت الحزب إلى أنّ الاستهداف حصل عند الساعة 6.10 مساء، وقد طال انتشاراً لجنود العدو في محيط موقع حدب يارين بصواريخ "بركان".



