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لبنان

استنفار أمني بعد مقتل باسكال سليمان.. تكسير سيارات وقطع طرقات!

Lebanon 24
08-04-2024 | 16:49
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بدأ الجيش مساء اليوم، بتسيير دوريات في معظم المناطق للحفاظ على الامن والممتلكات العامة والخاصة بعد الاعلان عن مقتل منسق جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان ونقل جثته الى الداخل السوري.
 
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وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بفتح اوتوستراد جبيل في الاتجاهين، بعد البيان الصادر عن الدائرة الاعلامية في "القوات اللبنانية".
 
الى ذلك، قطع الطريق امام بيت الكتائب المركزي في الصيفي احتجاجا على حادثة القتل.
 
كما تداول رواد مواقع التواصل فيديوهات لتحطيم سيارات نمرتها سورية، ونصب مناصرو "القوات" الخيم على أوتوستراد جبيل.
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