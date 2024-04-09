استنكارات بعد مقتل باسكال سليمان: للاسراع في تحقيق العدالة

دانت "الرابطة المارونية" في بيان، "بشدة، جريمة اغتيال منسّق حزب" القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان الذي اختطف على يد مجرمين"، معتبرة أن "هذه الجريمة هي نتيجة الفلتان الأمني المستشري، ونشاط المسلحين على انواعهم من دون أن يلقوا الردع الحاسم".

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ودعت الرابطة المارونية في بيانها "الجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية والقضاء إلى كشف ملابسات الجريمة المروعة، وتحديد هوية المجرمين، والاقتصاص منهم".



ورأت أن "هذه الجريمة تنذر بتداعيات خطيرة ينبغي تداركها بإجراءات في مستوى فداحتها. واذا كانت الفاجعة التي ألمّت بالقوات اللبنانية وعائلة سليمان، ومنطقة جبيل، بل ولبنان بأسره، لا تسمح بمزيد من الكلام حاليا، فإن التفلت الامني وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، واعادة انتظام مؤسسات الدولة ومنعها من الانهيار، هي أسباب رئيسية لهذا الانزلاق الخطير".



وتقدمت بالتعزية من عائلته، ومن حزب القوات اللبنانية، مطالبة "كل الافرقاء بعدم الانجرار الى الفتنة والالتفاف حول بكركي وما سيتخذه سيدها مار بشاره بطرس الراعي من مواقف وخطوات لمصلحة لبنان واللبنانيين والسلم الاهلي والاستقرار في هذه الظروف الصعبة".

كما دان التيار الوطني الحر الجريمة المروعة بخطف المواطن باسكال سليمان وقتله، ويطالب بكشف الحقيقة وملابسات الجريمة وعرضها للرأي العام اللبناني، وبإنزال أشد درجات العقاب بالمجرمين لإحقاق العدالة. كما يذكّر بأن مشاركة سوريين في الجريمة تعيد تسليط الضوء على المخاطر الناجمة عن كثافة النزوح السوري إلى لبنان، والتي كان "التيار" ورئيسه أول من دعا إلى التنبه إليها ومعالجتها بما يؤدي إلى ضبط النزوح وتحقيق العودة.



حمى الله لبنان واللبنانيين ورحم الله باسكال سليمان وألهم عائلته الصبر والسلوان.

إن "التيار" إذ يتوجه بالعزاء لعائلة المغدور وحزب القوات اللبنانية واللبنانيين جميعاً الذين صُدموا بهول الجريمة، يؤكّد تمسكه بخيار الدولة وبمؤسساتها الأمنية، ويطلب من اللبنانيين التنبه لمخاطر الفتنة وعدم الإنزلاق إليها، ويشدد على أهمية التضامن والوعي خاصة في هذا الظرف الدقيق والخطير.حمى الله لبنان واللبنانيين ورحم الله باسكال سليمان وألهم عائلته الصبر والسلوان.

المطران ابراهيم

بدوره، دان رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، وشجب بشدة "عملية القتل الجبانة التي طالت منسق القوات اللبنانية في جبيل الشاب باسكال سليمان"، ووصفها بحسب بيان بأنها "عملية غير إنسانية ومستنكرة بكل ما تحمله هذه الكلمات من معانٍ".

كما أعرب عن تضامنه مع أسرة باسكال، مطالباً "الاجهزة المختصة اجراء تحقيق عادل وسريع لكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة احقاقًا للحق"، داعياً الجميع الى "ضبط النفس"، مؤكدا ثقته بـ "القضاء والجيش والاجهزة الامنية".



وختم المطران ابراهيم بيانه قائلا: "أتقدم بالتعزية القلبية من عائلته وأهالي جبيل وحزب القوات اللبنانية وجميع اللبنانيين. المسيح قام. حقا قام".

مسعد

من جهته، كتب النائب شربل مسعد على منصة "إكس": "أمام هول جريمة قتل باسكال سليمان، أتقدم بالتعازي الصادقة لعائلته، وأدعو الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية إلى إستكمال التحقيق وإعلان نتائجه بكل شفافية، وإنزال أشد العقوبات بالوحوش المتورطين درءا للفتنة. ‏حمى الله لبنان وشعبه وحقق آماله في بناء الدولة العادلة والحاضنة للجميع".

حبيش

كذلك، كتب النائب السابق هادي حبيش عبر حسابه على منصة "إكس": "‏جريمة قتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان مستنكرة و مدانة بكل المعايير. فالاستهانة بخطف وقتل المواطنين في منطقة مفترض أن تكون من اكثر المناطق أمنا، دليل على وصول المجرمين ومن خلفهم الى قناعة بامكانية استباحة كل المناطق اللبنانية. ‏تعازينا لقيادة القوات اللبنانية ولعائلة المغدور ولاهل جبيل الاعزاء ورهاننا على حكمة الدكتور سمير جعجع لمنع انزلاق الاوضاع الى ما لا تحمد عقباه".

بقرادونيان

من جهته، قال النائب هاغوب بقرادونيان عبر منصة "إكس": أمام الفلتان الأمني الذي نشهده، نعبّر عن أشدّ الاستنكار لجريمة قتل باسكال سليمان ونعزّي عائلته الصغيرة وعائلة القوّات اللبنانية ونطلب من القضاء إنزال أشدّ العقوبات لعدم تكرار مثل هذه الجرائم وندعو الجميع إلى ضبط النفس والتهدئة. الرحمة لروحه والله يحمي لبنان".

الرئيس سليمان

بدوره نعى الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان، "الشهيد المغدور باسكال سليمان"، وقال: "ان جريمة قتل باسكال سليمان يجب ألّا تمر مرور الكرام من دون كشف كامل تفاصيلها ودوافعها".

أضاف: "خسارة باسكال هي خسارة كبيرة لعائلته ولبلدة البطاركة والشهداء ميفوق ولبلاد جبيل. وبالاضافة الى انها خسارة وطنية لمثال من الكوادر الحزبية الشابة العاقلة، المثقفة، المعتدلة والخلوقة، فهي خسارة شخصية لي ولعائلتي ولكل من عرفه".

وتابع: "أتمنى على الجميع التعالي على الجرح الكبير لوضع الأمور في نصابها".

نقيب المهندسين

من ناحيته، رأى نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين في بيان أن "يد الغدر والإجرام امتدت لتغتال منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل المغدور باسكال سليمان ويبدو أن تعرض اللبنانيين للاغتيال والقتل سيستمر طالما أن المجرمين يتنقلون بحرية دون خوف من العقاب".

وزير الخارجية

وتقدم وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بخالص العزاء من عائلة الفقيد، وأحبائه، والقوات اللبنانية وقال:" نشعر بألم شديد لبشاعة هذه الجريمة التي هزت كل لبنان، ونطالب بكشف ملابساتها بالسرعة القصوى للرأي العام، وإنزال أقسى العقوبات بالفاعلين لدرء الفتنة ورأفة بلبنان واللبنانيين".

بو صعب

بدوره قال النائب الياس بو صعب:" مقتل باسكال سليمان عمل إجرامي جبان والاجهزة الامنية مطالبة بانزال اشد العقوبات بالمجرمين ووضع حد للفلتان الامني والنزوح العشوائي الذي بات يهدد بفتن متنقلة، نتمنى تحكيم لغة العقل بهذه الظروف الصعبة، رحم الله باسكال والعزاء لعائلته ولحزب القوات اللبنانية ولكل لبنان".