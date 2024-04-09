بعد مقتل سليمان.. منع تجول السوريين في عدد من البلدات

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بعد إعلان مقتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، أصدرت بلدية لالا في البقاع الغربي بيانا أشارت فيه إلى انه بتوجيهات من الاجهزة الامنية والعسكرية يُمنع منعاً باتاً تجول السوريين، ويمنع فتح المحلات التجارية والمصالح التي يملكونها اليوم الثلاثاء، لاي سبب كان، بسبب التطورات الامنية في منطقة جبيل.كما أصدرت بلدية جب جنين بيانا ذكرت فيه انه نظراً للظروف الامنية المستجدة تبلغت من مديرية المخابرات في المنطقة انه يمنع تجول السوريين اليوم الثلاثاء لاي امر كان وتغلق كافة المحلات التجارية التي يشغلونها تحت طائلة المسؤولية وعليهم الالتزام في منازلهم وعدم الخروج منها.من جهتها أعلنت بلدية غزة انها تبلغت من مديرية المخابرات انه يمنع تجول السوريين لاي امر كان وتغلق كافة محلاتهم التجارية ويمنع التجول تحت طائلة المسؤولية وعليهم الالتزام في المنازل وعدم الخروج منها وذلك خطوة احترازية من اجل عدم تدهور الامور اكثر.