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لبنان

كلاس معزياً بوفاة سليمان: وحدة اللبنانيين هي الطريق الوحيد لإنقاذ الوطن

Lebanon 24
08-04-2024 | 23:55
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دان وزير الشباب والرياضة جورج كلاس بشدة جريمة قتل باسكال سليمان وتقدم بخالص التعازي من القوات اللبنانية وعائلته، داعيا إلى الصلاة والتروي والالتفاف حول لبنان وإنقاذ السلام الاهلي من كل الشرور التي تهدد كيانه وسلامه . ونوه بالجهود الكبيرة التي بذلتها مديرية المخابرات والقوى الامنية في كشف الحقائق والقبض على المجرمين وإنقاذ الوطن من اخطار الفتنة القاتلة ، مؤكدا ان وحدة اللبنانيين هي الطريق الوحيد لإنقاذ الوطن .
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