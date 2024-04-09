Advertisement

لبنان

حدادًا على مقتل سليمان.. بنك بيبلوس يعلن إقفال أبوابه اليوم

Lebanon 24
09-04-2024 | 00:49
A-
A+
Doc-P-1184994-638482460518295318.jpeg
Doc-P-1184994-638482460518295318.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دان بنك "بيبلوس" جريمة قتل المنسق في القوات اللبنانية باسكال سليمان، إذ أمل أن تتوصل التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة إلى كشف ملابسات الجريمة.
 
وقال في بيان أنه "حداداً على روح زملينا المغدور باسكال سليمان، يُعلم بنك بيبلوس زبائنه بأنه سيقفل أبوابه اليوم". 
Advertisement
وأشار الى أن "المغدور عمل لأكثر من عشرين سنة لدى المصرف وتميّز باحترافه وإخلاصه وتفانيه في العمل وقربه من زملائه. كان رجلاً محترماً كما يعرفه الجميع، وبفقدانه يخسر كل واحد من أفراد عائلة بنك بيبلوس صديقاً طيباً، محباً ومخلصاً وستبقى ذكراه في قلوبنا إلى الأبد".

وتقدّم "بخالص العزاء والمواساة إلى عائلته وأقربائه وزملائه".
 

ووفق المعلومات، فان اقفال فروع المصرف امام العموم يتزامن مع استمرار بعض الاعمال الداخلية الطارئة في الفروع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-04-09
03:15 | 2024-04-09
03:11 | 2024-04-09
03:00 | 2024-04-09
03:00 | 2024-04-09
02:50 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24