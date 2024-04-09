حدادًا على مقتل سليمان.. بنك بيبلوس يعلن إقفال أبوابه اليوم

دان بنك "بيبلوس" جريمة قتل المنسق في القوات اللبنانية باسكال سليمان، إذ أمل أن تتوصل التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة إلى كشف ملابسات الجريمة.

وقال في بيان أنه "حداداً على روح زملينا المغدور باسكال سليمان، يُعلم بنك بيبلوس زبائنه بأنه سيقفل أبوابه اليوم".

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وأشار الى أن "المغدور عمل لأكثر من عشرين سنة لدى المصرف وتميّز باحترافه وإخلاصه وتفانيه في العمل وقربه من زملائه. كان رجلاً محترماً كما يعرفه الجميع، وبفقدانه يخسر كل واحد من أفراد عائلة بنك بيبلوس صديقاً طيباً، محباً ومخلصاً وستبقى ذكراه في قلوبنا إلى الأبد".



وتقدّم "بخالص العزاء والمواساة إلى عائلته وأقربائه وزملائه".