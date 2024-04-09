Advertisement

لبنان

اوقفوا الفتنة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-04-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1184997-638482462796060893.jpg
Doc-P-1184997-638482462796060893.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قد يكون مقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية"  باسكال سليمان مجرد حادث كسائر الحوادث المشابهة الناتجة عن تغييب دور الدولة ومؤسساتها واجهزتها. وقد تكون وراء الذين خططوا لها ونفذوها مآرب خفية في وطن مكشوف أمنيًا، ومن بين هذه المآرب خلق فتنة طائفية أو مذهبية. هكذا تبدأ عادة الفتن. وهكذا يُعمل لإشعال نارها.
Advertisement
فمن قام بهذه الجريمة يعرف تمام المعرفة أنها لن تمرّ من دون ردّة فعل عشوائية، قد تكون مبررة في ظروفها وطبيعتها، لأن اللبناني مكوي بحليب الحروب والفتن العبثية ينفخ على لبن "الطير الطاير"، خصوصًا أن سنوات الحرب البشعة حافلة بمثل هكذا أحداث.
ولكن الاهم هو تفويت الفرصة على الذين يستسلهون جرّ اللبنانيين إلى فتنة لا يريدونها. وهذا الأمر لا يكون سوى بوقفات بطولية على غرار ردة فعل الرئيس الشيخ أمين الجميل على أثر اغتيال نجله الوزير بيار الجميل.
هذه المواقف مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وذلك لقطع الطريق على الذين يحاولون الاصطياد في المياه العكرة.
الجريمة مدانة ومستنكرة، وهي غير مقبولة لا شرعًا ولا أخلاقيًا ولا انسانيًا، ولكن الانجرار وراء هذه اللعبة الوسخة قد يكون كمن يعرف مكامن الخطر ويذهب إليها برجليه. وهكذا يكون المخططون لهذه الفتنة قد وصلوا إلى غاياتهم القذرة.
المطلوب من الأجهزة الأمنية أن تضرب بيد من حديد، وهذا ما تفعله. والمطلوب هذه المرة كشف الحقيقة كما هي، لأن أي خطأ قد يقود إلى ما لا تُحمد عقباه.
المطلوب من "القوات اللبنانية" قبل غيرها وقفة شجاعة، وهي التي تحرص كما كثيرين على السلم الأهلي والاستقرار.
الفتنة شرّ مطلق. والقائمون بها لا يريدون الخير لهذا الوطن المعذّب، والذي يعاني ويصارع ليبقى على قيد الحياة.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-04-09
03:15 | 2024-04-09
03:11 | 2024-04-09
03:00 | 2024-04-09
03:00 | 2024-04-09
02:50 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24