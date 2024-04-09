Advertisement

لبنان

نديم الجميّل: نصرالله يشن حربا استباقية على الداخل بالتحريض وبث الحقد

Lebanon 24
09-04-2024 | 01:13
A-
A+
Doc-P-1185008-638482477783196660.jpg
Doc-P-1185008-638482477783196660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب نديم الجميل على منصة "إكس": "نصرالله يهاجمنا اليوم ويحوّر التاريخ والوقائع، الحرب في الـ ١٩٧٥ قررتها الفصائل الفلسطينية التي أرادت القضاء على لبنان، وأرادت لبنان وطناً بديلاً. الكتائب والقوات والجبهة اللبنانية اتخذوا قرار الدفاع عن النفس ومواجهة عرفات وأعوانه الذي شن حربه من الكحالة لتل الزعتر للكرنتينا لقنات وكل لبنان. اتخذوا قرار مواجهة المرتزقة والغزاة الذين شنوا الحرب وتمردوا على لبنان وجيشه ومؤسساتخه. مقاومتنا لم تفتح جبهات مساندة وهمية تجلب الدمار والخراب لاهداف دعائية، بل فُرضت عليها جبهات دفاع ومقاومة وصمود وانتصرت. نصرالله في ظل ما يحصل يصر على صرف النظر عن سلسلة هزائمه وفشل محوره محور الارهاب ويشن حربا استباقية على الداخل بالتحريض وبث الحقد والفتنة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-04-09
03:15 | 2024-04-09
03:11 | 2024-04-09
03:00 | 2024-04-09
03:00 | 2024-04-09
02:50 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24