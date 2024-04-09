العودة الى استهداف القواعد الاميركية؟

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من الواضح ان استهداف القنصلية الايرانية في سوريا اعاد خلط الاوراق في المنطقة، ومن ضمنها عملية استهداف القواعد العسكرية الاميركية في سوريا والعراق والتي كانت قد توقفت في المرحلة الماضية.وبحسب مصادر مطلعة فإن ايران وفي ردها المتوقع على اسرائيل، لن تستهدف ايا من القواعد او المصالح الاميركية بشكل مباشر على اعتبار ان واشنطن لم يكن لها علاقة مباشرة بالخطوة الاسرائيلية.وترى المصادر انه في الوقت نفسه فإن ضبط حلفاء ايران في المنطقة ومنعهم من استهداف القواعد العسكرية لم يعد سارياً ما دامت واشنطن عاجزة عن ضبط حليفتها اسرائيل.