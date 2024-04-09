Advertisement

لبنان

حلفاء "حزب الله" مطمئنون

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-04-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1185013-638482482036444685.jpg
Doc-P-1185013-638482482036444685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ضوء خطاب الامين العام لـ "حزب الله" امس، والخطاب السابق له، اكد مصدر مطلع في "قوى الثامن من اذار "أن هناك اطمئنانا واضحا لدى حلفاء الحزب بعد مرحلة مليئة بالمخاوف والتساؤلات.
وبحسب المصادر فإن بعض حلفاء الحزب الذين كانوا يشككون به بشكل علني وفي الجلسات الخاصة عادوا الى تأييد خطواته العسكرية في الجنوب وتراجعوا تدريجيا عن جزء من خطابهم السياسي.
Advertisement
وبرأي المصادر فان التطورات السياسية والميدانية المقبلة ستعزز وضعية الحزب وستعيد تكتل الحلفاء حوله بشكل كبير، وهذا الامر ستكون  له تداعيات سياسية خصوصا على علاقة بمن قرر الطلاق الكامل..

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-04-09
03:15 | 2024-04-09
03:11 | 2024-04-09
03:00 | 2024-04-09
03:00 | 2024-04-09
02:50 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24