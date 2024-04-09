تجميد المساعدات "البلدية" التنموية

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لفت مصدر إداري مطلع على المشاريع التنموية والتربوية الأميركية في لبنان الى أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID أبلغت قبل أيام عددا كبيرا من المؤسسات والجمعيات والبلديات التي تنسق معهم من أجل القيام بمشاريع تنموية ممولة من هذه المنظمة، أنه تم في الوقت الحاضر تجميد كل المشاريع التي كان يعمل على تنفيذها خلال هذا العام.ولفت المصدر الى أن القرار جاء من دون أي تبريرات او معلومات تفيد ما إذا كان هذا التجميد مؤقتا لمدة قصيرة أو طويلة الأمد، لافتاً الى أن السياسة قد تكون لعبت دورا في هذا الشأن.