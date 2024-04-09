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لبنان

وزير التربية ... "وراكم وراكم"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-04-2024 | 02:45
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على رغم القرار الرسمي بإلغاء الشهادة المتوسطة (البريفيه) فإن وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي يحرص على أن تجري امتحانات نهاية السنة في المدارس على أساس معيار موحد، بحيث تكون الأسئلة محدّدة من قِبل المديرية العامة للوزارة، على أن تتولى كل مدرسة مهمة الاشراف على هذه الامتحانات، فيما تخضع عملية تصحيح المسابقات لرقابة مباشرة ومشدّدة من قِبل الوزارة.
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ويشدّد الوزير الحلبي على إدارات المدارس الخاصة والرسمية على ضرورة إيلاء هذه الامتحانات عناية خاصة لما لها من انعكاسات على مستقبل الطلاب، الذين سينتقلون من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية، على أن تُلاحق أي مدرسة لا تأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والأهلية، وأن أي عملية غش في تصحيح المسابقات ستعرّض المدرسة والأساتذة المخالفين للملاحقة القانونية.


المصدر: لبنان 24

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