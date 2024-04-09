ارتفاع في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟

Advertisement

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 11 ألف ليرة والمازوت 5 الاف ليرة فيما تراجع سعر قارورة الغاز الفي، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.753.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.791.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.563.000 ليرة لبنانيةالغاز: 935.000 ليرة لبنانية