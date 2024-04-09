آخر المعلومات عن جثة سليمان.. هذا ما سيجري اليوم

Advertisement

ما تزال سيّارة منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان في سوريا، بعد أن أعلن مساء أمس عن العثور على جثته داخل الأراضي السورية بينما ترك الخاطفون السيّارة التي استخدموها أثناء عمليّة السرقة والخطف في طرابلس.ولا تزال جثّة باسكال مع الأمن السوري، ولم تعبر الحدود اللبنانيّة، ويُنتظر أن تُسلّم اليوم الى الجيش اللبناني، بحسب الـ MTV.