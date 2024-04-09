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لبنان

آخر المعلومات عن جثة سليمان.. هذا ما سيجري اليوم

Lebanon 24
09-04-2024 | 02:18
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ما تزال سيّارة منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان في سوريا، بعد أن أعلن مساء أمس عن العثور على جثته داخل الأراضي السورية بينما ترك الخاطفون السيّارة التي استخدموها أثناء عمليّة السرقة والخطف في طرابلس.
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ولا تزال جثّة باسكال مع الأمن السوري، ولم تعبر الحدود اللبنانيّة، ويُنتظر أن تُسلّم اليوم الى الجيش اللبناني، بحسب الـ MTV.
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