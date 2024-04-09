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لبنان

عشية عيد الفطر.. كيف يبدو الوضع السياحي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-04-2024 | 03:15
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عشية عيد الفطر بدأ لبنان يشهد حركة مُغتربين لا بأس بها، حيث سجل قدوم عدد من اللبنانيين المُقيمين في الخليج لقضاء أسبوع العيد مع عائلاتهم في لبنان، فماذا عن حركة السيّاح في ظل الوضع المتوتر جنوباً وتصاعد التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان؟
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يؤكد هيثم فواز صاحب إحدى وكالات السفر عبر "لبنان 24" ان "لا حجوزات لسيّاح أجانب في هذه الفترة ومكاتب السياحة تُعاني وضعا صعبا".
 
وأشار إلى ان "ثمة حجوزات بنسبة ضئيلة جداً في الفنادق من قبل عراقيين وأردنيين ومصريين وحتى كويتيين ، وأيضا من قبل مُغتربين لبنانيين يفضلون الإقامة في الفندق ليومين أو 3 أيام عوضا عن الإقامة في منازلهم أو مع أهلهم وهذا الأمر يُساهم في ارتفاع بسيط في نسبة إشغال الفنادق  التي تُعاني من أزمة منذ 7 تشرين الأول".
 
وأكد ان "الوضع صعب جدا فلا سيّاح أجانب في البلد والمنطقة تغلي ونحن على فوهة بركان وفي حالة ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع ومن الطبيعي الا يكون هناك أي سائح أجنبي".
 
ولفت إلى ان "شركة "الميدل ايست" زادت عدد رحلاتها من الرياض إلى بيروت بسبب الأعياد وقدوم اعداد  كبيرة من اللبنانيين من السعودية وبالتالي هذا الأمر يُحرّك قطاع الطيران فقط".
 
وشدد على ان "القطاع السياحي الوحيد الذي يعمل في لبنان حاليا هو قطاع المطاعم من دون مُنافس وهو يعتمد ليس فقط على المُغتربين بل أيضا على المُقيمين في حين أن الفنادق وشركات السياحة هما الخاسر الاكبر".
 


المصدر: لبنان 24

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