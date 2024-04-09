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لبنان
في بكركي.. مقتل سليمان بين الراعي ورياشي وحواط
Lebanon 24
09-04-2024
|
02:35
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، النائبين زياد الحواط وملحم الرياشي، وعرض معهما آخر التطورات المتعلقة بمقتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان.
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بكركي..
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ورياشي
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