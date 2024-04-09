في بكركي.. مقتل سليمان بين الراعي ورياشي وحواط

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، النائبين زياد الحواط وملحم الرياشي، وعرض معهما آخر التطورات المتعلقة بمقتل منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان.

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