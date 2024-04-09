Advertisement

لبنان

الراعي يستقبل قائد الجيش في بكركي

Lebanon 24
09-04-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1185042-638482537647004977.png
Doc-P-1185042-638482537647004977.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في هذه الاثناء في بكركي، قائد الجيش العماد جوزاف عون. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد مقتل باسكال سليمان.. البطريرك الراعي: للتروي وضبط النفس
lebanon 24
09/04/2024 10:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
في بكركي.. مقتل سليمان بين الراعي ورياشي وحواط
lebanon 24
09/04/2024 10:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سعي لفكّ الإشتباك بين الراعي ونصرالله ومانعان يتمسك بهما "حزب الله"
lebanon 24
09/04/2024 10:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لا تعتقدوا بأنّكم أقوياء بأسلحتكم بل أنتم أضعف الضعفاء
lebanon 24
09/04/2024 10:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الراعي

جوزيف عون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-04-09
03:15 | 2024-04-09
03:11 | 2024-04-09
03:00 | 2024-04-09
02:50 | 2024-04-09
02:45 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24