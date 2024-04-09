الراعي يستقبل قائد الجيش واللواء عثمان في بكركي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، قائد الجيش العماد جوزاف عون.

كما وجمعه لقاء آخر مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.