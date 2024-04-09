إلى حين تعيين موعد الدفن.. عائلة سليمان تتقبل التعازي في جبيل

أعلنت عائلة باسكال سليمان عن تقبل التعازي في صالون رعية مار جرجس جبيل، وذلك ابتداءً من نهار اليوم الثلثاء الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً وذلك الى حين تعيين موعد الدفن.

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