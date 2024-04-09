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لبنان

إلى حين تعيين موعد الدفن.. عائلة سليمان تتقبل التعازي في جبيل

Lebanon 24
09-04-2024 | 03:11
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أعلنت عائلة باسكال سليمان عن تقبل التعازي في صالون رعية مار جرجس جبيل، وذلك ابتداءً من نهار اليوم الثلثاء الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً وذلك الى حين تعيين موعد الدفن.
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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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باسكال سليمان

التعازي

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