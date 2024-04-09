"التهدئة".. هذا ما يريده بري بعد جريمة قتل سليمان

قالت مصادر مقربة من "قوى الثامن من آذار" إن أولوية رئيس مجلس النواب نبيه بري هي إرساء "التهدئة" في الداخل وعدم حصول أي خضّة أمنية، لاسيما بعد الإضطرابات الأخيرة التي حصلت عقب حادثة مقتل مسؤول "القوات اللبنانية" باسكال سليمان.

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وذكرت المصادر أن أي قرار بـ"إنهاء التصعيد" هو مرحّب به من أي جهة كانت، مشيرة إلى أنّ التوتر لا يخدم البلد في ظل الأوضاع الراهنة لاسيما مع "أحداث جنوب لبنان".

في المقابل، أعادت القضية طرح موضوع أزمة النزوح السوريّ في لبنان، وخصوصاً وأنّ الموقوفين جميعهم من السوريين، كما أعلن الجيش في بيانه.

وقال مصدر في هذا السياق، إنّ الوجود السوريّ خرج عن السيطرة، وأصبح يُشكّل خطراً على الأمن، فأغلب الجرائم يُنفّذها أشخاص من الجنسيّة السوريّة، وآخرها في الأشرفيّة وجبيل.