شخصيات سياسية ودينية تبارك للبنانيين بحلول عيد الفطر

هنّأت شخصيات سياسية ودينية اللبنانيين بحلول عيد الفطر، متمنية أن يحمل العيد البركة والأمن والأمان.



فأعلن العلامة السيد علي فضل الله عن إقامته صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، غدا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة صباحا، حيث يؤم جموع المصلين، ويلقي بعدها خطبتي صلاة العيد.

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وتقدم بالتهنئة من اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، داعيا "الله أن يحفظ هذا الوطن ويبعد عنه كل ما يسيىء إلى وحدته واستقراره"، متوجها إلى "اللبنانيين بضرورة الحفاظ على عيشهم المشترك ورفض الفتنة وكل ما يسيء إلى سلمهم الأهلي وأن يمن عليهم بالخير والبركة والامن والأمان، وعلى فلسطين بالنصر والعزة وعلى أمتنا الإسلامية بالوحدة والتكامل والتعاون".

الحلبي

وتقدم وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، في بيان من اللبنانيين عموما ومن الأسرة التربوية خصوصا، معلمين وأساتذة ومديرين وتلامذة وأهل اختصاص، بالمعايدة لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وتمنى لهم سنة دراسية ناجحة، على الرغم من جرحنا النازف في المنطقة الحدودية الجنوبية" .



وأعتبر أن" الظروف التي نعيشها، تجعلنا أكثر تمسكا باستمرارية التعليم، وأشد عزما في متابعة العناية بتلامذتنا في المنطقة الحدودية الجنوبية، لكي يأخذوا فرصتهم في الدراسة والامتحان المخصص لهم".



وتمنى لهم "عيد فطر مباركًا مكللا بالصحة الجيدة وبالنجاح والتوفيق في رسالتهم"، مؤكداً أنه مستمر في سعيه مع الحكومة إلى "ضمان استمرارية العملية التعليمية ومستلزماتها المالية، بما يؤمن الحد المقبول لمتابعة حياتهم وعيشهم بكرامة".

وزير الزراعة

من جهته، عايد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن اللبنانيين بمناسبة عيد الفطر السعيد، ونشر عبر منصة "اكس" صورة حديثة للحقول الزراعية في جنوب لبنان" المُقاوم".

نازك الحريري

من جانبها، تمّنت السيدة نازك رفيق الحريري، في بيان، أن "يحمل عيد الفطر معه هذه السنة نعمة الأمان والسلام، وأن يعود الأمن والاستقرار إلى وطننا الحبيب لبنان وأرض فلسطين الغالية التي تشهد مرحلة صعبة جدا من تاريخها، ودعت الله في هذه الأيام المباركة أن تعود الألفة إلى قلوب الناس جميعا، وأن يجتمع اللبنانيون واللبنانيات على المحبة والتراحم وعلى تقبل الآخر".



وقالت:"لطالما كان لبنان موطن سلام ونموذجا للأمم والشعوب في التعددية والتنوع، وسوف يبقى كذلك بإذن الله، مهما اشتدت عليه الظروف والأزمات، فلبنان هو الرسالة، رسالة السلام والعيش المشترك والوحدة الوطنية بين الطوائف المختلفة. نذكر العيد والخير والعيش المشترك، ونستذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري، رجل الخير والعطاء والإنسانية، ورجل الدولة الذي استشهد حتى ينهض لبنان مجددا وطنا آمنا حرا سيدا مستقلا ومزدهرا".

جمعية إنماء طرابلس

كما هنأت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي طرابلس الشيخ محمد إمام والمسلمين عموما بحلول عيد الفطر السعيد.



وأكدت في بيان، "اهمية هذه المناسبة للتسامح والمحبة والالتفاف حول وطننا الجريح، والعمل على إنقاذه من كل الازمات التي يتخبط بها، وملاقاة الآخر وضرورة التفتيش عن حلول تقي المواطن ما يعانيه من مشاكل حياتية ومعيشية واقتصادية وامنية، لا سيما بعد جريمة قتل الشاب باسكال سليمان المروعة، التي هزت المجتمع اللبناني بكل اطيافه"، معتبرة ان "ذلك لن يتم الا بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد لهذا البلد ازدهاره واستقراره".