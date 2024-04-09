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لبنان

محفوض بحث مع منصوري رواتب الأساتذة المتقاعدين وتعويضاتهم.. وهذا ما طالب به

Lebanon 24
09-04-2024 | 04:56
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زار نقيب المعلمين نعمة محفوض حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وبحث معه في شؤون الأساتذة المتقاعدين ورواتبهم التقاعدية بالإضافة إلى تعويضات المعلمين.

وطرح محفوض في اللقاء موضوع الحسومات التي تتقاضاها المصارف من رواتب الأساتذة، وتمنّع بعض المصارف عن صرف شيكات تعويض الأساتذة، بالإضافة إلى إقفال حسابات الأساتذة المتقاعدين بعد بلوغهم سن التقاعد والتمنّع عن فتح حسابات جديدة.
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وطالب محفوض بحسب بيان صادر عن نقابة المعلمين بتحرير قسم من ودائع صندوق التعويضات في المصارف لكي يتمكّن من الاستمرار بأداء مهامه.

وأبدى منصوري تفهّمه لهذه المطالب، واعدًا بإيجاد الحلول قدر المستطاع. كما طلب من محفوض إرسال كتاب بهذه النقاط إلى لجنة الرقابة على المصارف.



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