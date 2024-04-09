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لبنان

جديد ملف باسكال سليمان.. من سيتسّلم جثته عبر معبر مع سوريا؟

Lebanon 24
09-04-2024 | 04:57
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علِم "لبنان24" أنّ وفداً عسكرياً ترافقهُ فرقٌ من الصليب الأحمر اللبناني، وصلَ إلى معبر القاع الحدودي في البقاع الشمالي لإستلام جثة القيادي في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان الموجودة في مستشفى الباسل الطبي في محافظة حمص.
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لبنان

سوريا

معبر حدودي

باسكال سليمان

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