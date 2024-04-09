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لبنان
عن التحقيق بالجريمة... هذا ما قالته زوجة باسكال سليمان
Lebanon 24
09-04-2024
|
05:15
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قالت السيّدة ميشلين زوجة باسكال سليمان "لدي ثقة بالتحقيق حتى هذه اللحظة".
وأضافت ميشلين عبر إذاعة "صوت "لبنان": "أتمنّى من الجهات الأمنية أنّ لا تكون هذه المرة مثل سابقاتها، ونصل إلى الحقيقة وليس إلى اخبار ملفقة".
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