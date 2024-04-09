عن التحقيق بالجريمة... هذا ما قالته زوجة باسكال سليمان

قالت السيّدة ميشلين زوجة باسكال سليمان "لدي ثقة بالتحقيق حتى هذه اللحظة".

وأضافت ميشلين عبر إذاعة "صوت "لبنان": "أتمنّى من الجهات الأمنية أنّ لا تكون هذه المرة مثل سابقاتها، ونصل إلى الحقيقة وليس إلى اخبار ملفقة".