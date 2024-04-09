إنفراجات متوقعة.. هكذا سيكون الطقس في الأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائماً جزئياً الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع بعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر، وتتراجع حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال الليل.وجاء في النشرة:- الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا والمتمركز فوق قبرص، يؤدي الى طقس ماطر بغزارة أحيانا مع تساقط حبات البرد، عواصف رعدية، رياح ناشطة وثلوج على المرتفعات، ويستمر تأثيره حتى مساء يوم غد حيث يتجه شرقا وينحسر تدريجيا مع بعض التقلبات المحلية حتى مساء يوم الجمعة حيث يستقر الطقس تدريجيا.الطقس المتوقع في لبنانالثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل أمطارمتفرقة، تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة وتساقط حبات البرد، تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر.الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع بعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر، وتتراجع حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال الليل.الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من الظهر خصوصا في المناطق الجنوبية والداخلية.الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من فترة الظهيرة بخاصة في المناطق الداخلية، وتشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد، ثم تنحسر خلال الليل ويستقر الطقس تدريجيا.- الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 7 الى 15 درجة، في الداخل من 7 الى 18 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة سرعتها سرعتها بين 20 و 40 كم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء إجمالا على المرتفعات بسبب الضباب والامطار.- الرطوبة النسبية على الساحل : بين 65 و 85%.- حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 20 درجة- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 6,17- ساعة غروب الشمس: 19,04