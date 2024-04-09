الحواط: لن نقبل معالجات تخديرية

Advertisement

نشر النائب زياد الحواط على حسابه عبر منصة "اكس" منشوراً، قال فيه: "مع الحزن والغضب تلقينا خبر مقتل الحبيب والصديق باسكال، شهيد الفلتان والفوضى والدولة المغيبة الممنوعة من الوجود. المعالجة تحتاج إلى حزم ومحاسبة".وأضاف: "نريد تحقيقاً جدياً يكشف ملابسات الجريمة. لا يمكن أن تبقى الناس المسالمة مشاريع شهداء في دولة غير موجودة. لن نقبل معالجات تخديرية وانتظار الشهيد التالي".ختم: "كلنا باسكال سليمان، ومعركتنا لن تتوقف حتى استعادة الدولة وقيامها".