ما هو ترتيب بيروت؟ تعرفوا إلى أفضل المدن العربية في "جودة خدمات الصحة"

كشف موقع "Numbeo" الذي يعد قاعدة بيانات عالمية، عن قائمة أفضل المدن العربية والخليجية من حيث جودة الخدمات الصحية المقدمة للعام الحالي.



Advertisement وتصدرت العاصمة القطرية الدوحة القائمة عربياً، وحلّت في المرتبة الـ 49 عالمياً، تلتها مدينة دبي الإماراتية التي جاءت في المركز الثاني عربياً والـ 77 على مستوى العالم. وتصدرت العاصمة القطرية الدوحة القائمة عربياً، وحلّت في المرتبة الـ 49 عالمياً، تلتها مدينة دبي الإماراتية التي جاءت في المركز الثاني عربياً والـ 77 على مستوى العالم.



وفي ما يلي، إليكم قائمة بأفضل 10 مدن عربية وخليجية من حيث جودة الخدمات الصحية في 2024.



- الدوحة (قطر): 49 عالمياً



- دبي (الإمارات): 77 عالمياً



- أبوظبي (الإمارات): 83 عالمياً



- عمّان (الأردن): 124 عالمياً



- بيروت (لبنان): 127 عالمياً



- الرياض (السعودية): 144 عالمياً



- جدة (السعودية): 165 عالمياً



- الكويت (الكويت): 173 عالمياً



- تونس (تونس): 182 عالمياً