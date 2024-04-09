Advertisement

لبنان

ما هو ترتيب بيروت؟ تعرفوا إلى أفضل المدن العربية في "جودة خدمات الصحة"

Lebanon 24
09-04-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1185117-638482639657450766.jpg
Doc-P-1185117-638482639657450766.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف موقع "Numbeo" الذي يعد قاعدة بيانات عالمية، عن قائمة أفضل المدن العربية والخليجية من حيث جودة الخدمات الصحية المقدمة للعام الحالي.

Advertisement
وتصدرت العاصمة القطرية الدوحة القائمة عربياً، وحلّت في المرتبة الـ 49 عالمياً، تلتها مدينة دبي الإماراتية التي جاءت في المركز الثاني عربياً والـ 77 على مستوى العالم.

وفي ما يلي، إليكم قائمة بأفضل 10 مدن عربية وخليجية من حيث جودة الخدمات الصحية في 2024.

- الدوحة (قطر): 49 عالمياً

- دبي (الإمارات): 77 عالمياً

- أبوظبي (الإمارات): 83 عالمياً

- عمّان (الأردن): 124 عالمياً

- بيروت (لبنان): 127 عالمياً

- الرياض (السعودية): 144 عالمياً

- جدة (السعودية): 165 عالمياً

- الكويت (الكويت): 173 عالمياً

- تونس (تونس): 182 عالمياً

- القاهرة (مصر): 213 عالمياً

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2024-04-09
11:00 | 2024-04-09
10:50 | 2024-04-09
10:46 | 2024-04-09
10:43 | 2024-04-09
10:42 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24