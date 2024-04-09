Advertisement

لبنان

جنبلاط اتّصل بجعجع معزيّاً: لتقديم جميع المتورطين إلى العدالة

Lebanon 24
09-04-2024 | 05:58
A-
A+
Doc-P-1185120-638482644906686816.png
Doc-P-1185120-638482644906686816.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط اتصالاً برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مستنكراً ومديناً جريمة قتل مسؤول "القوات" في جبيل باسكال سليمان، مؤكداً ضرورة تقديم جميع المتورطين في هذه الجريمة البشعة إلى العدالة، وتقدّم بالتعازي من جعجع وحزب القوات وعائلة الضحية.
Advertisement

وأشاد جنبلاط بما قام به الجيش وسائر الأجهزة والقوى الأمنية في كشف ما حصل، داعياً إلى عدم التهاون في ضبط الأمن والاستقرار، وأن يتلاقى الجميع على تأكيد مرجعية الدولة وسيادة القانون ودعم المؤسسات لضمان السلم الأهلي وحماية أمن المواطنين، وعدم تعريض لبنان لمزيد من المخاطر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:38 | 2024-04-09
08:35 | 2024-04-09
08:29 | 2024-04-09
08:24 | 2024-04-09
08:21 | 2024-04-09
08:00 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24