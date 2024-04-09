"هجوم ناريّ"... إليكم ما فعله "الحزب" صباح اليوم بجنود إسرائيليين

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "شنّ صباح اليوم، هجوماً نارياً على ‏‏تموضعٍ لجنود العدوّ الإسرائيلي ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف، ما أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط ‏‏الجنود بين قتيل وجريح". ‏

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