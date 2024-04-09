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لبنان

"هجوم ناريّ"... إليكم ما فعله "الحزب" صباح اليوم بجنود إسرائيليين

Lebanon 24
09-04-2024 | 06:20
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "شنّ صباح اليوم، هجوماً نارياً على  ‏‏تموضعٍ لجنود العدوّ الإسرائيلي ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف، ما أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط ‏‏الجنود بين قتيل وجريح". ‏
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كما أعلن "الحزب في بيان آخر، أنّه "استهدف تحركاً لجنود العدوّ الإسرائيلي في ‏محيط موقع جل العلام بقذائف المدفعية".‏
 
 
كذلك، أشار "الحزب" إلى أنّه "استهدف ثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية".‏
 
 
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